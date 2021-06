WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

wentylator + 1 wentylator bezłopatkowy Magdalena Tatar Dzisiaj, 24-06-2021 15:48 Wentylatory - pewniaki. Niwelujące upał, niedrogie, niezbędne Mobilne, z różnego rodzaju regulacjami kierunku i mocy działania oraz dostępne w atrakcyjnej cenie. Takie właśnie są wentylatory. Te praktyczne urządzenia nadal stanowią jeden z najprostszych i najbardziej dostępnych sposobów ochładzania. W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Mocny wiatrak działa bezgłośnie i cicho Źródło: Adobe Stock Więcej niż zwykły wiatrak, ale nie tak drogo jak klimatyzacja Najwyżej oceniane wentylatory są ciche przy równoczesnej dużej wydajności, raczej niewielkie i mają dodatkowe opcje. Sterowanie pilotem (nie musisz wstawać z kanapy) i funkcja nawilżania powietrza (cudowna, chłodna mgiełka, dzięki której efekt chłodzenia jest lepszy) to jedne z najbardziej przydatnych w czasie gorących dni. Co za upał… Wśród wielu urządzeń, które pomagają nam przetrwać upały, najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest wiatrak. Ważna jest moc urządzenia, a także wielkość skrzydeł wiatraka – mały, słaby wiatraczek da efekt delikatnego podmuchu, który w niewielkim stopniu wpłynie na nasz komfort. Dłuższe łopatki urządzenia wprawią w ruch powietrze w pomieszczeniu dużo skuteczniej, a jeśli wybrany model ma funkcję cyrkulacji, przyjemny ruch powietrza odczujemy na większej przestrzeni albo nawet w całym pomieszczeniu. Tę funkcję warto docenić, jeśli w pomieszczeniu, w którym będzie działało urządzenie, spędzają czas dwie albo trzy osoby. Niektóre z wentylatorów i cyrkulatorów dają też możliwość kierowania kątem nawiewu w górę i w dół, a także mają kilka stopni regulacji siły nawiewu. Wentylatory i cyrkulatory to praktyczne urządzenia, które przynoszą nam ulgę, kiedy robi się gorąco. Mogą to być proste, działające punktowo wiatraczki, większe i mocniejsze wentylatory na regulowanym stojaku, praktyczne cyrkulatory lub mocne i wydajne wentylatory kolumnowe. Ich zasada działania jest podobna: nie wpływają bezpośrednio na temperaturę pomieszczenia, ale dzięki wprawianiu w ruch powietrza w całym pokoju nie odczuwamy upałów tak mocno. Dostosuj do swoich potrzeb – wentylatory i cyrkulatory Kilka trybów regulacji wiatraka pozwoli dopasować jego działanie dokładnie do naszych potrzeb. Regulowana wysokość to kontrola poziomu, na którym nawiew będzie najsilniejszy. W praktyce oznacza to, że jeśli lubimy czuć na twarzy chłodny podmuch, to ustawimy urządzenie tak, aby było to możliwe. Jeśli zaś jest to dla nas nieprzyjemne, strumień podmuchów możemy skierować lekko górę lub w dół. Prosty wentylator ma ograniczone pole działania i wpływa na powietrze tylko bezpośrednio przed urządzeniem. Bardziej uniwersalny jest cyrkulator. Wygląda tak samo, ale w wywołuje ruch powietrza także na boki lub w górę i w dół, dzięki czemu odczuwamy większy komfort w całym pomieszczeniu. W ten sposób równomiernie rozprowadza schłodzone lub ogrzane powietrze. Cyrkulator może być używany też zimą w celu szybszego i wydajniejszego ogrzewania. Kluczowa kwestia i najważniejszy parametr, który doceniamy w szczególności w dni wyjątkowo upalne, to regulacja mocy nawiewu. Może być ona płynna lub stopniowana. Dzięki czemu nasz wentylator może generować subtelny wiaterek lub solidne podmuchy zimna.