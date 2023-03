WeNet: rozwijamy ofertę poprzez nowe produkty oparte na technologii AI

WeNet, firma technologiczna pomagająca małym i średnim firmom zaistnieć w sieci, chce ulepszyć swoje usługi. Ma jej w tym pomóc sztuczna inteligencja. Wykorzystywany przez WeNet algorytm AI będzie się uczył na bazie ponad miliona tekstów (1 mld znaków). To - jak twierdzą przedstawiciele spółki - największa baza artykułów i grafiki na polskim rynku.

"WeNet jest największym polskim doradcą internetowym, liderem w digitalizacji polskich przedsiębiorstw. Żeby wesprzeć klientów, stworzyliśmy model sztucznej inteligencji oparty o nasze własne treści kontentowe"- tłumaczy Michał Wrzesiński, prezes zarządu WeNet Group.

Według prezesa wdrożenie AI to nie tylko sposób na zwiększenie efektywności, ale także źródło nowych produktów oraz środek do lepszego zarządzania biznesem. Dlatego firma chce wykorzystywać sztuczną inteligencję wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione.

"Chcielibyśmy, żeby nasi klienci za każdym razem widzieli korzyść zastosowanych rozwiązań. Nasza rola polega na tym, że wyszukujemy, tworzymy i wprowadzamy to, co jest dziś najlepsze na rynku. Robimy to, aby firmom było łatwiej w biznesie i żeby mogły się rozwijać" - dodaje prezes WeNet Group.

Wykorzystany w WeNet model sztucznej inteligencji został stworzony we współpracy z firmą AI REV, która specjalizuje się w projektowaniu rozwiązań AI dla biznesu. Inżynierowie AI REV są wykwalifikowani w różnych dziedzinach sztucznej inteligencji, na przykład w przetwarzaniu języka naturalnego, przetwarzaniu obrazów (wizji komputerowej), sieciach neuronowych.

Według Marka Bardońskiego, partnera zarządzającego AI REV, w przedsiębiorstwach rośnie liczba czynności zautomatyzowanych. "To jest rewolucja. Wchodzimy w taki etap, kiedy musimy się zainteresować sztuczną inteligencją i dowiedzieć się, gdzie w naszym biznesie może nam ona pomóc" - mówi Marek Bardoński.

Jak przyznaje Bardoński, sztuczna inteligencja nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale pozwala również jej użytkownikom zaoszczędzić czas. "Jesteśmy w stanie łatwo podzielić pracę między człowieka i sztuczną inteligencję, w taki sposób, że nawet 40 proc. tego, co robił człowiek - a co było najmniej ciekawe, kreatywne - możemy zlecić sztucznej inteligencji. A potem wystarczy ją tylko nadzorować" - tłumaczy Marek Bardoński.

Przedstawiciele WeNet zastrzegają jednocześnie, że sztuczna inteligencja - wbrew obawom sceptyków - nie zastąpi człowieka.

"Sztuczna inteligencja nie jest na takim etapie, żeby zastąpić człowieka, z wyjątkiem pewnych wąskich zastosowań. Natomiast AI może być fantastycznym narzędziem, by nasza praca była bardziej efektywna i pozwalała skoncentrować się na tym co najważniejsze" - przekonuje Katarzyna Jezierska, członek zarządu WeNet Group.

Jej zdaniem oferta WeNet Group idealnie wpisuje się w potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, które w porównaniu z wielkimi uczestnikami rynku, mają znacznie bardziej ograniczony dostęp do sztucznej inteligencji.

"Nie mają fachowców od AI, nie mają czasu, żeby się tym zajmować. Dlatego w ich przypadku najbardziej efektywne wykorzystanie sztucznej inteligencji wiąże się z gotowymi rozwiązaniami, które przynosi im ekspert, jak choćby nasz doradca internetowy" - wyjaśnia Katarzyna Jezierska.

Według przedstawicielki WeNet dzięki rozwiązaniom technologicznym jej firmy, wykorzystującym sztuczną inteligencję, mali i średni gracze rynkowi mogą konkurować nawet z wielkimi korporacjami.

Z kolei Artur Peterlik, dyrektor operacyjny WeNet Group, wymienia powody, dla których - jego zdaniem - w przyszłości przedsiębiorcy chętniej korzystać będą z rozwiązań praktycznych, ułatwiających im prowadzenie biznesu w obliczu codziennych wyzwań. "Taką przewagą będzie szybkość dostarczania usług, co przełoży się na efektywność" - tłumaczy Artur Peterlik.

AI to zdolność technologii do postrzegania, wnioskowania, samodzielnego przystosowania się do zmiennych warunków, podejmowania skomplikowanych decyzji, zdolność uczenia się i abstrakcyjnego myślenia.

W ostatnich latach technologia AI staje się coraz bardziej popularna i częściej stosowana przez przedsiębiorców. Szybki rozwój elektroniki oraz informatyki sprzyja rozwojowi tej dziedziny nauki.

Jest to niezwykła szansa, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, na zdobycie przewagi w świecie online i pozyskaniu nowych nie tylko funkcjonalności i narzędzi, ale również klientów. Warto już teraz zainteresować się ofertą i zaplanować swoje działania strategiczne na najbliższe miesiące czy lata.

Źródło informacji: PAP MediaRoom