Węgorze mają supermoce. Potrafią się wspinać, wybrać płeć i dużo więcej

Jak wiemy – węgorze są rybami. Są bardzo wyjątkowe. Potrafią wypełznąć na brzeg i zacząć się poruszać z prędkością ok. 3 km/h. Tak, dobrze przeczytaliście. Tama lub kamienie nie stanowią da nich przeszkody. Są nie do pokonania i prą naprzód jak szalone. Węgorze zrobią wszystko, by znaleźć dla siebie przytulne miejsce, w którym się osiedlą. Jednak te ryby nie mają płuc, a skrzela, aczkolwiek między ich drobnymi łuskami zatrzymuje się tlen, którzy jest absorbowany do organizmu przez skórę zwierząt.