We Wrocławiu powstał inteligentny stetoskop. Pomoże z koronawirusem?

Inteligentny stetoskop – wynalazek przyszłości?

Inteligentny stetoskop działa bezprzewodowo i wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie dźwięku. Redukcja szumu otoczenia sprawia, że osłuchiwanie pacjenta jest bardziej precyzyjne. Oprócz tego, urządzenie umożliwia dostosowanie głośności do potrzeb lekarza, dzięki czemu usłyszy on nawet najcichszy szmer.

Do obsługi stetoskopu powstała specjalna aplikacja mobilna, która pozwala na przesłanie dźwięku bezpośrednio do słuchawek. W dobie COVID-19 jest to ogromne ułatwienie i zapewnienie większego bezpieczeństwa lekarzom, ponieważ będą oni mogli dalej przebywać w pełnym kombinezonie ochronnym bez potrzeby ściągania go lub uchylania do przeprowadzenia badania.