Ważne zmiany sprzętu AGD. Nowe oznaczenia od 1 marca

Zmieni się sporo, gdyż urządzenia AGD z dotychczasowymi oznaczeniami A+++ trafią do klasy C bądź D, a te ze znakiem A+ do klasy G lub F. W praktyce będzie to oznaczać, że nawet niższe oznaczenia, jak C, D czy E będą towarzyszyć produktom wydajnym energetycznie. Z drugiej strony będzie to także sygnał dla producentów, aby opracowywali jeszcze bardziej energooszczędny sprzęt, który zyskałby klasę A lub B.