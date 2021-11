Ważna misja kosmiczna. Wezmą w niej udział polscy naukowcy z PAN

Misja CubIXSS – cele

Misja CubIXSS została zgłoszona do NASA w marcu 2021 r. Po kilku miesiącach, w październiku br., przyjęto ją do realizacji. W projekt zaangażowanych jest sześć instytutów naukowych: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Southwest Research Institute, NASA Goddard Space Flight Center, University of Colorado, Lockheed Martin Solar and Astrophysics Laboratory oraz Massachusetts Institute of Technology.