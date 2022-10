Warszawa pod znakiem mobile? Znamy już program Mobile Trends for Experts!

Pod koniec października Warszawa będzie gościć najtęższe umysły w swoich kategoriach. Na stronie konferencji możesz zobaczyć już pełen program wydarzenia. Powinien przypaść do gustu nawet najbardziej wymagającym słuchaczom. Kolejna edycja Mobile Trends jest wyjątkowo rozbudowana, więc masz w czym wybierać!

Czego możesz spodziewać się 25 października?

Niezależnie od ścieżki, rejestracja uczestników rozpoczyna się o 8:00 i trwać będzie do 9:00. Prelekcje zaczynają się o godz. 9:15 i każda z nich będzie trwała do 25 minut. W programie zaplanowano również obiad, kilka przerw kawowych i networkingowe afterparty! No dobra, ale co na prelekcjach?

Pierwszego dnia konferencji, czyli 25 października weź udział w #mobileManagement, #mobileMarketing albo #mobileInspirations.W #mobileManagement, Agnieszka Gawron-Gudowska z Grand Parade opowie Ci o tym czy produkt można wartościować na podstawie cykli jego aktualizacji. Michał Walędziak i Alicja Kozłowska z GFT Poland zaprezentują, jak poskromić dynamicznie zmieniające się wymagania projektowe wykorzystując automatyzację procesów.Marcin Radecki z Dataverse-pro przybliży Ci dane, na których możesz zbudować procesy w firmie. Paweł Wasilewski z FutureMind płynnie przejdzie do uroku innowacji, a Karolina Latos z Freshmaila zagłębi się z Tobą w świat Agile. Dawid Świątkiewicz opowie o zespołach rozproszonych, a Sylwia Zabielska z kolei wyjaśni Ci "dlaczego oni nie rozumieją?!". Prelekcja opowie o zmianie zachowań i postaw członków zespołów tworzących aplikacje mobilne. Beata Mosór zastanowi się nad kwestiami, które niszczą relacje w zespołach. Nie zabraknie także aspektu dbania o zdrowie psychiczne pracowników, a jakże…. od Helping Hand!

Czy wystąpienia w #mobileInspirations również warte są Twej uwagi? Pewnie! Na scenie pojawi się słynny Artur Kurasiński, który otworzy całą konferencję swoim wykładem. Wysłuchamy również przedstawicieli marek takich jak Google, Huawei, InPost czy Iteo. Gwarancja mięsistej treści. Dowiesz się tu nieco więcej o nowych ekosystemach mobilnych, budowaniu produktu i rozwoju aplikacji mobilnych, na konkretnych case studies. Ilona Leniowska z Escola powie Ci czego nie powinieneś robić przy rozwoju produktu mobile, a Krzysztof Wojewodzic (CEO w Escola) oraz Paweł Sołtys z Radia 357 pokażą jak zagospodarować 15 milionów na budowę i rozwój radia i aplikacji mobilnej! Nie zabraknie także marketingowego trenera, Macieja Wilczyńskiego z ValueShips, który podpowie jak zrobić cennik w płatnej aplikacji mobilnej, który nie będzie oparty na reklamach! Adam Weber (Pomelody) zdradzi Ci jeszcze jak on monetyzuje swój produkt. Ciekawe, prawda?

Scena pod tytułem #mobileMarketing to również będzie prawdziwe show. Artur Jabłoński z digitalk, Krzysztof Marzec z DevaGroup, AnnaPRO czy Paweł Sala z Freshmaila to nazwiska, które w marketingu pływają pewnie lepiej niż ryby w wodzie. Poza nimi, możesz spotkać się także z Antoniną Grzelak, czyli pijarową masterką Pana Paragona. Wyjaśni Ci ona jak dopasować kreację do kampanii w mobile. Przedstawiciele firmy YOC z kolei, opowiedzą o mierzeniu skuteczności takich działań. Firma adrino nie uzna złotego środka w reklamie mobile, a Norbert Mazur z aBooster i Michał Budzyński z Xaxis pokażą jak zarabiać na swoich aplikacjach. Nie zabraknie TikToka, GA4 oraz marketing automation. Michał Korba z user.com chętnie rozwinie temat powiadomień push, a Mateusz Boczkowski z Green Parrot odpowie dlaczego uważa, że wszyscy mamy prze-AI-bane, czyli będzie marketing bez cenzury!

Dnia 26 października bądź gotów na #mobileBanking, #mobileUXD oraz #mobileCommerce!

Drugi dzień konferencji to sklepy internetowe, user experience oraz bankowość. 26 października to także panel dyskusyjny dla osób związanych z commerce, trzy przerwy kawowe oraz obiad. Taka pożywka z pewnością przyda się po wtorkowym networkingu, ale nie samą zakąską event stoi. Czego możesz się spodziewać merytorycznie?

Fani Moniki Mikowskiej z MobeeDicka, często nazywanej też Królową Mobile, ucieszą się z jej obecności. Tym razem nie opowie ona jednak o UX, tylko o #mobileCommerce. W tej samej ścieżce Michał Dunin z WebTalk chce pokazać Ci A-Commerce, panowie z Applover - Healtech Commerce, a Daniel Parzych z Escola - Headless Commerce. Nie wiesz czym jest efekt ROPO? Miłosz Wójcik z Center.ai doskonale Ci to wytłumaczy! Kamila Gębik z kammedia.pl z uśmiechem nakreśli Ci trendy i techniki zwiększające sprzedaż w fashion & beauty, a Piotr Kałwa z IdoSell w 10 minut przekona Cię do inwestowania w m-commerce! Będzie też o PWA od Atomstore oraz strategie eksportowe od Krzysztofa Murzyna z Marketplaceme.

Kto powiedział, że finanse są nudne? Zajrzyj na #mobileBanking i dowiedz się od Efigence jak wygląda bankowanie w trakcie pandemii, wojny czy inflacji. SGB-Bank oraz Ailleron pokażą jak rozwijają doświadczenia użytkowników aplikacji SGB Mobile, a Leancode z Credit Agricole opowiedzą o projektowaniu aplikacji bankowej we Flutterze. mBank poruszy zagadnienie wartości, jakie przynosi budowanie mobilnego banku, a Kamil Grzejek z Escola pokaże Ci jak zbierać wymagania w projektach finansowych. Nie zabraknie NFT od Smartverum oraz akceptacji kart płatniczych od Wealthon czy chmury od Oktawave i Novelpay.

Projektanci, czas na Was, więc zapnijcie pasy! Ścieżka #mobileUXD to takie persony jak: Mateusz Cygan z Memory Squared, Mateusz Kosma z Edisonda, Marta Stec oraz Aleksandra Sroka z Miquido. Spotkasz tu także Agnieszkę Rokiel z FutureMind oraz Macieja Maćkowiaka z Super-Pharm, Tomasza Żmudę z Grupy WP, Filipa Iwańskiego z goodylabs, Jonasza Gajewskiego z 4F oraz fundację Widzialni. Wystąpienie ostatniej z wymienionych to omówienie dostępności cyfrowej w aplikacjach mobilnych. Będzie też projektowanie ze sztuczną inteligencją, design aplikacji loteryjnej, UI/UX Sounds, relacje z klientami, Design Scrum, badania UX oraz Unified Experience. Uff, Designerze, nie może Cię tu zabraknąć!

O Konferencji Mobile Trends for Experts

Organizatorem wydarzenia jest Escola SA. Event zgromadził także grono ciekawych partnerów, jak Future Mind, GFT, Huawei, e100, Iteo, SGB Banki Spółdzielcze czy Innergo.

Konferencja ma patronat honorowy IAB oraz Dimaq, dzięki czemu za uczestnictwo uzyskasz 10 pkt certyfikacyjnych Dimaq.

Patronuje jej też nasza Grupa WP oraz inne media. Wśród nich: Inn:Poland, Newseria, Rzeczpospolita, Mobile Trends, Aspirate, Alterweb, Crossweb, Dailyweb, Ecomersy, Egospodarka, E-commerce w praktyce, Fintek, FXmag, gazeta-MSP, Grafmag, Forum Media, Marketer+, Medialna Perspektywa, MobiRank, NowyMarketing, Poradnikiem Przedsiębiorcy, PD Mag, przedsiebiorcy@eu, Samodzielny Przedsiębiorca, Siła Nauki, sprawny.marketing, Teoria Biznesu, biznes2biznes, Deva Group, internetbeta, KIE, Kuźnia Treści, loando, myVOD oraz Newspoint.

Więcej szczegółów, pełen program, sylwetki prelegentów oraz możliwość zakupu biletów znajdziecie na stronie: 2022.mobiletrends.pl Do zobaczenia 25 października w Warszawie na Mobile Trends for Experts.