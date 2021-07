WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wakacyjne granie z LG Gdy jesteś latem nad morzem i wychodzisz na plażę, to raczej nie spodziewasz się, że będziesz tam grać w gry. W tym roku mogła cię natomiast spotkać taka przyjemna niespodzianka – gaming najwyższych lotów nad polskim morzem. Firma LG współpracująca z Polską Ligą Esportową przy organizacji pierwszego letniego PGE Superpucharu postanowiły zaskoczyć gdańskich plażowiczów. W pobliżu molo w Brzeźnie pojawiły się namioty ze sprzętem i ruszyła impreza, która promowała granie. Granie w każdej postaci, i takie na luzie dla rozrywki, i takie zawodowe na wysokim poziomie w ramach zaciętej rywalizacji. Tym drugim aspektem gier zajęła się oczywiście Polska Liga Esportowa. Superucharowa impreza trwała trzy dni, od piątku do niedzieli, a jej kulminacyjny z punktu widzenia sportu moment nastąpił w sobotę. Właśnie wtedy najlepsze polskie drużyny Counter-Strike: Global Offensive zmierzyły się w walce o specjalną letnią nagrodę wynoszącą 25 tysięcy złotych. Cztery wyłonione w kwalifikacjach zespoły starły się na elektronicznym placu boju i zaserwowały wszystkim fanom bardzo emocjonujące rozgrywki. Można je były obserwować w sieci za pośrednictwem transmisji oraz bezpośrednio, na żywo, w namiocie w którym znajdowali się gracze. Gracze wpatrzeni w swoje monitory LG UltraGear. materiały partnera Źródło: materiały partnera , Fot: Polska Liga Esportowa Co jest najlepsze w letnie upały? Firma LG, jako współorganizator pierwszego, ale nie ostatniego PGE Superpucharu, dostarczyła najlepsze gamingowe monitory dla zawodowych esportowców. Ale nie tylko. Znany producent elektroniki użytkowej miał również na imprezie swój własny namiot z atrakcjami. Każdy odwiedzający mógł otrzymać pyszne, przygotowane ze świeżych składników smoothie, jeśli tylko zrobił sobie zdjęcie na miejscu i zamieścił je w mediach społecznościowych. Chętnych było mnóstwo i w ten sposób LG zapewniło plażowiczom ożywczą ochłodę. A także przyciągnęło ich do swojego namiotu. Z którego niektórzy wyszli dopiero po kilku godzinach. materiały partnera Źródło: materiały partnera , Fot: Polska Liga Esportowa Strefa grania na pełnym luzie W głównym namiocie toczyła się zacięta rywalizacja o zdobycie Superpucharu, a w tym przygotowanym przez LG można się było po prostu pobawić. Znajdowały się tam cztery stanowiska z telewizorami LG OLED C1 w wersji48-calowej podłączonymi do konsol Xbox Series X i Xbox Series S. Dostępne dla każdego. Jeśli ktoś miał ochotę na jeszcze więcej piłkarskich emocji w oczekiwaniu na niedzielny finał EURO 2020, mógł zagrać w FIFA 21 i eFootball PES 2021. A jeśli miało się dość piłki, to można było spróbować swych sił w NBA 2K21 oraz wyścigach Forza Horizon 4. I chętnych nie brakowało, choć gry przecież nie pozwalają się tak dobrze ochłodzić w gorące lato, jak smoothie. Nawet w piątek, gdy pogoda nie dopisała i zamiast spodziewanego słońca na plaży padał deszcz. Sami organizatorzy byli zaskoczeni, że przy takiej aurze jest tak wielu chętnych do odwiedzania i samej plaży, i ich namiotu. W sobotę, gdy pogoda się poprawiła, było jeszcze więcej chętnych. A w słoneczną niedzielę momentami ustawiały się kolejki do grania! Niedzielne pokazówki W niedzielę w strefie LG odbyły się też mecze pokazowe. Zarówno zawodowców, jak i znanych amatorów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się starcie polskiej legendy koszykarskiej ligi NBA, Marcina Gortata oraz znanego muzyka, Wojciecha „Łozo” Łozowskiego. Prywatnie wielcy fani gier, wspierający zawodowy esport, zmierzyli się w meczu NBA 2K21. I choć jeden z uczestników pojedynku był świetnym koszykarzem, to został pokonany w wirtualnej koszykówce przez muzyka. Mecz był oczywiście transmitowany na żywo, jako jeden z ważniejszych punktów całej superpucharowej imprezy. materiały partnera Źródło: materiały partnera , Fot: Polska Liga Esportowa Strefa LG pokazała jednak nie tylko, jak Marcin Gortat radzi sobie w cyfrowej wersji koszykówki, jak dobrze jest się napić świeżego smoothie na plaży i jak przyjemnie się gra w akompaniamencie szumu morza. W namiocie można było też zobaczyć, jak świetnie spisują się gamingowe telewizory LG OLED C1. Te 48-calowe urządzenia są ogniwem pośrednim pomiędzy uniwersalnym telewizorem a wyspecjalizowanym monitorem do gier. Rekomendowane przez Microsoft do współpracy z konsolami Xbox Series X wyróżniają się znacznie wyższą częstotliwością odświeżania i czasem reakcji niż klasyczne telewizory. Zostały zaprojektowane z myślą o graczach. I przeszły plażowy test. A wbrew pozorom nie był on wcale łatwy, bowiem otwarty z kilku stron namiot w słoneczny dzień może być dużym wyzwaniem dla telewizora ze względu na ilość światła bezpośredniego i odbitego, które pada na ekran. Jeśli ten poradzi sobie z odblaskami i pozwala graczom nadal widzieć wszystko w najdrobniejszych detalach, to rzeczywiście jest najwyższej jakości. A skoro chętnych do grania w strefie LG nie brakowało i wszystkie stanowiska były przez cały czas zajęte, to można założyć, że telewizory zdały ten test celująco.