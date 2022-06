W zielonych automatach One Box by Allegro przesyłkę pomagają znaleźć… świetliki

Proste rozwiązania są najlepsze! Chcemy, żeby odbiór przesyłek z Allegro był jeszcze szybszy i wygodniejszy, a przy okazji wywoływał uśmiech. Ile razy każdy z nas znajdował się w sytuacji, gdy podczas odbierania zakupów z automatu paczkowego, otwierało się kilka skrytek i trzeba było szukać swojej paczki. Postanowiliśmy podejść do tego wyzwania z humorem i zaprosić do pomocy… świetliki - naszych cichych bohaterów. Pojawiają się podczas odbioru w aplikacji mobilnej Allegro i pomagają znaleźć paczkę. - mówi Barbara Kaczorek, odpowiadająca za rozwój funkcjonalności One Box by Allegro.