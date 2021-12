W Wielkiej Brytanii odkryto szczątki mamuciej rodziny

Odnalezione kości należą do pięciu osobników, w tym dwóch dorosłych, dwóch dojrzewających i jednego młodego. Rodzina należała do gatunku mamuta stepowego, czyli ewolucyjnego przodka popularniejszego mamuta włochatego. Zwierzęta były ogromne dorastając do 5 metrów w kłębie i osiągając masę ponad 10 ton – niemal dwukrotnie więcej od słonia afrykańskiego.