W odeskim porcie został zniszczony okręt "Donbas". Powstał w Polsce

"Donbas" był okrętem dowodzenia, ale jego historia sięga głębokich czasów ZSRR. Został on bowiem zaprojektowany jako okręt naprawczy dla radzieckiej marynarki wojennej i przekazany do służby w 1969 roku jako "Krasnodon". Następnie w wyniku podziału Floty Czarnomorskiej po rozpadzie ZSRR trafił do marynarki wojennej Ukrainy, gdzie został przebudowany na okręt ratowniczy (później na dowódczy) oraz w 2001 roku przemianowany na "Donbas".