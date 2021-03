W Nowej Zelandii pojawiły się rekiny świecące w ciemnościach

Trzy gatunki rekinów zaobserwowanych u wybrzeży Nowej Zelandii wzbudziły ogromne zainteresowanie naukowców. Chociaż znane były już wcześniej, to po raz pierwszy zauważono u nich bioluminescencję.

Światło na skórze rekinów produkowane jest przez tysiące fotoforów, których funkcji nauka jeszcze całkiem nie poznała. W przypadku rekinów z Nowej Zelandii, u których świecą się głównie brzuchu, pomaga to w ukryciu się przed innymi drapieżnikami, które mogłyby zaatakować od dołu.

Rekiny z gatunków liska, etmopterus lucifer oraz utmopterus granulosus żyją na głębokości od 200 do 1000 metrów, jest to przestrzeń, która nie oferuje naturalnych miejsc do schowania się, jak skały czy koralowce.