FIM-43 Redeye to broń produkcji amerykańskiej z lat sześćdziesiątych. Była licznie eksportowana, w tym do wielu państw trzeciego świata. Ma prędkość Mach 1,7 i zasięg 4500 m. Naprowadza się na podczerwień. W odpowiednich warunkach są to osiągi wystarczające do trafienia samolotu takiego jak Su-25, który z założenia lata nisko i powoli.