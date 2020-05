WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Artykuł Sponsorowany 2 godziny temu W jakich budynkach można zastosować systemy inteligentne? Komfort, oszczędność i bezpieczeństwo wynikające z zastosowania systemów inteligentnych nie są zarezerwowane wyłącznie dla domów jednorodzinnych. Sprawna integracja instalacji oraz urządzeń jest możliwa także w wielu innych miejscach. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Choć nazwa „system inteligentnego domu" może mylnie naprowadzić nas na zakres i miejsce jego wykorzystania, praktyka pokazuje, że doskonale sprawdza się on nie tylko w budynkach mieszkalnych. Prawdę mówiąc, wykorzystany może on zostać niemal wszędzie, gdzie istnieje możliwość połączenia w jednym systemie oświetlenia, ogrzewania, urządzeń RTV, wentylacji czy też instalacji alarmowych. Mowa tu zarówno o budynkach dopiero powstających, jak i już użytkowanych. Systemy inteligentne w domach i mieszkaniach Dla wielu osób najbardziej oczywistym miejscem implementacji systemów Smart Home jest dom lub mieszkanie. W przypadku budynków już stojących, montowany jest przeważnie system bezprzewodowy, w ramach którego poszczególne elementy umieszczane są w odbiornikach lub puszkach podtynkowych. Systemy przewodowe zapewniają większy zasięg działania i lepszą odporność na zakłócenia, jednak wymagają prowadzenia dodatkowych przewodów. Biorąc pod uwagę funkcjonalność, systemy domowe są w stanie znacząco zwiększyć komfort życia. Jedna centrala integruje bowiem wszystkie urządzenia i instalacje użytkowane w domu. To zaś pozwala nam m.in. na: • dostosowanie ogrzewanie,

• sterowanie ogrzewaniem,

• kontrolę rolet i żaluzji,

• zarządzanie bezpieczeństwem poprzez integrację instalacji alarmowej,

• sterowanie urządzeniami RTV i AGD,

• sterowanie urządzeniami w ogrodzie. Tak wykorzystany system umożliwia obniżenie rachunków za prąd i gaz (efektywniejsze ogrzewanie i użytkowanie energii), zwiększenie bezpieczeństwa, a także znaczny wzrost komfortu życia. Systemy inteligentne w biurach i budynkach użyteczności publicznej Biura, urzędy, przychodnie czy też banki również mogą wykorzystać bogatą funkcjonalność systemów inteligentnych. Poza zarządzaniem zużyciem energii elektrycznej (np. poprzez lepsze sterowanie oświetleniem i podłączonymi urządzeniami), systemy przewodowe i bezprzewodowe pozwalają znacząco zwiększyć bezpieczeństwo. Centrala integruje bowiem systemy alarmowe, monitoring, a także punkty dostępu. System wysyła informacje o potencjalnych zagrożeniach, powiadamia odpowiednie służby i kontroluje próby uzyskania dostępu do konkretnych pomieszczeń (wraz z blokadą dostępu). Co więcej, instalacja inteligentna, za pomocą scen, może w szybki sposób dostosować pracę poszczególnych elementów do wybranej pory dnia czy też potrzeb użytkowników systemu. W jaki sposób? Na przykład poprzez automatyczne ustawienie oświetlenia bądź ogrzewania. Są to sposoby na centralne zarządzanie całym budynkiem. Także poprzez Internet. Systemy inteligentne w sklepach i placówkach usługowych Integracja instalacji alarmowej oraz monitoringu pozwala znacząco poprawić ochronę tych miejsc. Jest to dobra metoda na wykorzystanie czujników ruchu, dymu i gazu w taki sposób, aby działały w jednym, centralnym systemie. Przykład zastosowania jest prosty – zamontowane w oknach czujniki otwarcia wysyłają sygnał do centrali o potencjalnym włamaniu. O tym fakcie informowany jest właściciel budynku oraz odpowiednie służby. Na smartfonie użytkownika systemu może pojawić się również podgląd z kamer, co pozwoli podejrzeć aktualną sytuację.

Wszystko to zwiększa bezpieczeństwo mienia i towarów, pracowników sklepu czy też gości hotelowych. Zapewnia także łatwe zarządzanie poszczególnymi instalacjami. Gdzie jeszcze stosowane są systemy inteligentne? Powyższe przykłady oczywiście nie wyczerpują tematu. Systemy Smart Home implementowane są bowiem także w halach produkcyjnych i magazynowych, szkołach, a nawet w kościołach. Wszędzie pozwalają efektywniej wykorzystać instalacje oświetleniowe i ogrzewania, zwiększyć bezpieczeństwo, a także poprawić komfort życia i pracy. Nie należy zapominać również o tym, że systemy inteligentne opierają się w dużej mierze na automatyce. Wiele działań wykonywanych jest bez naszego udziału. Co więcej, możemy liczyć również na możliwość wprowadzania rozmaitych scen, uruchamianych jednym przyciskiem lub automatycznie o określonych porach dnia. Artykuł sponsorowany