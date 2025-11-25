W Belgii powstał widowiskowy projekt dworca-mostu. Budowali go 20 lat

Nowo powstały belgijski dworzec Gare de Mons stał się jednym z najbardziej charakterystycznych dworców w Europie. Został zbudowany jako połączenie żebrowanego mostu o białej konstrukcji z wielką, przeszkloną galerią dworca kolejowego na górze.

Węzeł transportowy, który jest dziełem sztuki

Dworzec reorganizuje okolicę i tworzy bezpośrednie połączenie między strefą mieszkalną na północy a historycznym centrum na południu. Inwestycja, której koszt szacuje się na 480 mln euro, ma stać się ważnym punktem komunikacyjnym w regionie, przyciągającym zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Jak podaje belgijski magazyn "Architecture", zaprojektowany przez Santiago Calatravę, dworzec-most pełni dziś rolę nie tylko węzła transportowego, ale wyróżnia się także rzeźbiarską strukturą, w której szkło, stal i światło łączą się, tworząc ambitną koncepcję architektoniczną. Stworzona przez pracownię Santiago Calatrava Architects & Engineers realizacja przeszła długą i skomplikowaną drogę: od zwycięskiego projektu z 2006 roku do otwarcia w 2025 r.

Sercem projektu jest 165-metrowa, podwyższona galeria, rozciągająca się nad wszystkimi torami, z widokiem na 350-metrowe perony oraz sieć przystanków autobusowych i taksówek. Galeria ta stanowi kręgosłup nowego dworca. Nowa stacja ma nie tylko obsługiwać ruch pasażerski, lecz również scalić dotąd rozdzielone części Mons. Na południu znajduje się historyczne centrum, na północy - dynamicznie rosnąca dzielnica Grands Prés. Ta koncepcja "zszywania miasta" była fundamentem wizji Calatravy: obiekt miał być równocześnie przeprawą, przestrzenią publiczną, nową osią urbanistyczną oraz symboliczną bramą.

Nowa stacja to zarazem jedna z największych realizacji intermodalnych regionu. W skład kompleksu wchodzą: pięć zadaszonych peronów (z torami ok. 350 m), 29 stanowisk autobusowych, ok. 2100 m kw. powierzchni handlowej, ok. 3500 m kw. powierzchni biurowej, blisko 900 miejsc parkingowych w garażach podziemnych po obu stronach torów, 350 miejsc rowerowych oraz system wind, pochylni, oznakowania i rozwiązań dla dostępności. Belgijski państwowy przewoźnik kolejowy (Société Nationale des Chemins de fer Belges) zakłada, że przez stację będzie przejeżdżać około 190 pociągów dziennie, a tygodniowo skorzysta z niej ponad 57 tysięcy pasażerów.

Według UNESCO jedna z najpiękniejszych stacji kolejowych świata

W 2025 r. Gare de Mons uhonorowano w ramach Prix Versailles – międzynarodowego konkursu UNESCO – jako jedną z najpiękniejszych nowo otwartych stacji kolejowych świata.









[ 1 /5] Dworzec-most Calatravy w Belgii, Gare de Mons Źródło zdjęć: B1M |

Cały projekt kładzie nacisk na płynną mobilność, jednocześnie przewidując przyszłe potrzeby okolicy. Dzięki innowacyjnemu podejściu Calatravy, obiekt wprowadza liczne udogodnienia, poprawiając komfort użytkowników. Projekt uwzględnia zrównoważone źródła energii oraz nowoczesne technologie, co wyróżnia go na tle innych europejskich dworców.

Budowa trwała niemal dwie dekady

Historia Gare de Mons, rozpoczęta w 2006 roku od wyboru futurystycznej koncepcji Santiago Calatravy, przeciągnęła się do 2025 r. z powodu kumulacji opóźnień, problemów technicznych, sporów wykonawczych i błędów w zarządzaniu. Choć prace ruszyły w 2013 r. po wyburzeniu starego dworca, już wtedy pojawiły się pierwsze przestoje, a niedotrzymanie kluczowej daty 2015 r. - roku Europejskiej Stolicy Kultury - stało się symbolem rosnących trudności.

W latach 2016-2022 projekt borykał się ze zmianami technologii, komplikacjami konstrukcyjnymi i napięciami między wykonawcami a inwestorem, co potwierdził krytyczny raport Trybunału Obrachunkowego wskazujący m.in. brak właściwej kontroli finansowej. Jednocześnie koszty inwestycji rosły: od pierwotnych 35-37 mln euro do ok. 480 mln euro, czyniąc projekt jedną z najbardziej kosztownych i problematycznych realizacji infrastrukturalnych w Belgii. Budowę szczęśliwie udało się zakończyć, a nowy dworzec stał wizytówką miasta, ujednolicając przepływy ruchu i oferując nowoczesne rozwiązania w zakresie mobilności zarówno podróżnym, jak i mieszkańcom.