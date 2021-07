WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera vivo + 2 smartfonfotografie Gabriel Zapolski Dzisiaj, 06-07-2021 09:16 Materiał powstał przy współpracy z Vivo Vivo X60 Pro czyli fotograf z gimbalem na ramieniu Vivo X60 Pro wkracza na rynek jako oficjalny smartfon UEFA EURO 2020. To wyjątkowy smartfon: wyróżnia się ponadprzeciętnym wzornictwem, pięknym ekranem AMOLED, wysoką wydajnością oraz zaawansowanymi funkcjami fotograficznymi. Szczególną cechą vivo X60 Pro jest wbudowany, miniaturowy gimbal nowej generacji, ulepszający stabilizację obrazu. Share Źródło: materiały partnera Vivo X60 Pro może się poszczycić smukłą i stosunkowo lekką konstrukcją o wadze nieprzekraczającej 180 gramów, przy grubości zaledwie 7,6 mm. Obudowa składa się z dwóch tafli wyprofilowanego szkła ochronnego, połączonego aluminiową ramką o zaokrąglonych rogach, co zapewnia większą pewność uchwytu. Przód smartfona czaruje dużym ekranem o przekątnej 6,56 cala, a matowe plecy urządzenia tworzą z nim ciekawy kontrast, dając miły dla oka efekt wizualny. Wyświetlacz wykorzystuje matrycę AMOLED ze wsparciem dla HDR10+, zapewniającą żywe kolory oraz perfekcyjne czernie. Mamy również ponadprzeciętne odświeżanie 120 Hz, co gwarantuje dużą szybkość i płynność wyświetlanych treści, a także reakcję matrycy na dotyk 240 Hz. Na prawym boku vivo X60 Pro umieszczono włącznik oraz kontrolę głośności o mocno wyczuwalnym skoku. Vivo zawsze przykłada dużą wagę do wysokiej jakości wykonania swoich produktów, tak jest i tym razem. materiały partnera Źródło: materiały partnera Na specyfikację vivo X60 Pro nie można narzekać. Producent zapewnił wysoki komfort pracy, wykorzystując w urządzeniu wydajny chipset Qualcomm Snapdragon 870, a pamięć operacyjna - aż 12 GB - zadba o przyjemną i bezproblemową pracę urządzenia. Dodatkowo szybka wbudowana pamięć UFS 3.1 (256 GB) spokojnie pomieści wszystkie nasze zdjęcia, filmy, gry i aplikacje. Nie zapomniano o obsłudze Dual SIM i najnowocześniejszej sieci 5G. Całością zarządza dobrze zoptymalizowany Android w wersji 11 z przyjemną autorską nakładką producenta Funtouch OS 11.1. Funkcje komunikacyjne zapewnia także Bluetooth 5.1 z aptX HD, Wi-Fi ac i NFC do płatności zbliżeniowych. Producent zadbał też o kwestie bezpieczeństwa. Przedni aparat pozwala skorzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, a w ekran wkomponowany został sprawnie działający czytnik linii papilarnych. materiały partnera Źródło: materiały partnera Potężny aparat z gimbalem Najważniejszym elementem, który wyróżnia ten model wśród konkurencji, jest zaawansowana stabilizacja głównego aparatu, nazwanego przez producenta gimbalem. Nie mówimy tutaj o klasycznej optycznej stabilizacji obrazu, której także nie zabrakło, ale o mechanicznym wsparciu obiektywu. Czteroosiowa stabilizacja obiektywu w połączeniu z pięcioosiową stabilizacją wideo jest w stanie znacząco zniwelować nawet najmniejsze ruchy ręki. W praktyce przekłada się to na dużo większy zakres poruszania się oczka obiektywu, co da się zauważyć gołym okiem. Wbudowany gimbal został tak skonstruowany, aby ustabilizować obiektyw, co sprawia, że w zasadzie nie trzeba używać statywu przy robieniu najwyższej jakości zdjęć i kręceniu filmów. materiały partnera Źródło: materiały partnera Dodatkowo Vivo może się poszczycić współpracą ze znaną marką fotograficzną Zeiss, którego logo znajdziemy na obudowie urządzenia. Współpraca Vivo z marką Zeiss nie skończyła się na wsparciu sprzętowym, ale także software’owym. Zaowocowało to świetnymi możliwościami portretowymi z wykorzystaniem efektu rozmycia tła “swirly bokeh”, który upodabnia pracę trybu portretowego do tego, co pozwalał uzyskać klasyczny obiektyw ZEISS Biotar. Amatorów selfie skusi przedni aparat o sporej rozdzielczości 32 Mpix oraz długa lista efektów do upiększania fotografii. Dla wielbicieli fotografii Główny aparat o rozdzielczości 48 Mpix został wyposażony w bardzo jasną przysłonę o wartości f/1,48, która pozwala na robienie zdjęć nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Wszystko to pozwala robić świetne zdjęcia o wysokiej szczegółowości i rozpiętości tonalnej. Wsparcie dla głównego aparatu zapewnia aparat 13 Mpix z obiektywem szerokokątnym 120°, pozwalający jednocześnie na robienie zdjęć w trybie super makro z odległości 2,5 cm. Całość dopełnia aparat 13 Mpix z teleobiektywem 50 mm, zapewniający dwukrotne bezstratne przybliżenie. Interfejs aparatu jest intuicyjny i wspomaga nas sporą liczbą trybów oraz opcji. Test oficjalnego urządzenia EURO 2020, czyli VIVO x60 PRO 5G Jasna optyka przekłada się na lepsze fotografie po zmroku, skutecznie rozjaśniając najciemniejsze partie kadru, dodatkowo ulepszono algorytm redukcji szumów AI i dołożono funkcją Extreme Night Vision 2.0 dla jeszcze lepszych efektów. materiały partnera Źródło: materiały partnera Wspomniana już świetna stabilizacja ma zastosowanie nie tylko podczas robienia zdjęć, ale także w trakcie kręcenia wideo przy zachowaniu pełnej rozdzielczości 4K i 60 k/s. Nagrywając filmy, możemy swobodnie się poruszać bez obaw o zachowanie stabilnego kadru. Dodatkowo dla zwiększenia płynności nagrań w trybie FHD osiągniemy nawet 240 k/s. Bez względu na wybrany scenariusz, każda z opcji wykorzystuje stabilizację z użyciem gimbala. Do tego podczas nagrywania możemy płynnie przełączać się pomiędzy obiektywami. Warto podkreślić, że optyczna stabilizacja dotyczy wszystkich obiektywów, co zapewnia spójność działania oraz wysokiej jakości fotografie, praktycznie bez względu na warunki oświetleniowe. Na EURO, na zawsze Fotograficzny smartfon Vivo wytrzyma cały dzień wytrwałej pracy, co gwarantuje ogniwo o pojemności 4200 mAh. Aby nie tracić cennego czasu, wykorzystać możemy szybkie ładowanie akumulatora 33 W FlashCharge. Pozwala ono uzupełnić prawie 60% pojemności baterii w niespełna 30 minut. materiały partnera Źródło: materiały partnera Podsumowując: vivo X60 Pro daje nam do ręki gotowy przepis na udany smartfon z wieloma ciekawymi i unikatowymi funkcjami. Przede wszystkim usatysfakcjonuje wszystkich amatorów mobilnej fotografii. Dodatkowo podczas trwającej gorączki EURO świetnie sprawdzi się w roli profesjonalnej kamery do śledzenia poczynań ulubionej drużyny na boisku, bez obawy o poruszony kadr w momencie emocjonujących chwil. Oczywiście, możliwości urządzenia pozostaną z nami także po zakończeniu turnieju, pozwalając uchwycić wszystkich ważne momenty w ponadprzeciętnej jakości. Materiał powstał przy współpracy z Vivo