WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Artykuł Sponsorowany 30 min. temu Vacuum-Mop Pro – robot sprzątający na miarę XXI wieku Odkurzanie mieszkania jest jednym z tych obowiązków, których nie lubimy wykonywać, ale nie mamy innego wyboru. Jedni robią to częściej, inni rzadziej, ale nie ma co ukrywać, że jest to konieczne, żeby utrzymać czystość w swoich czterech ścianach. Odkurzanie również jest już jedną z takich czynności, które można zautomatyzować, a wszystko dzięki inteligentnym robotom sprzątającym. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Roboty wykonają za nas obowiązki Coraz więcej prac, które na co dzień musimy wykonywać w domach, jest przejmowanych przez urządzenia. W efekcie zmywarka wyczyści naczynia, automatyczna kosiarka skosi trawę, a odkurzaniem może się zająć inteligentny robot sprzątający. Czy jednak rzeczywiście odkurzanie jest tak nielubianą czynnością, że potrzebujemy do tego urządzeń automatycznych? Badanie na temat tego, jakie obowiązki domowe najbardziej lubimy wykonywać, a za którymi nie przepadamy przeprowadziła firma Kantar w dniach od 14 do 19 czerwca 2019 r. na próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku od 15 lat wzwyż. Jeśli chodzi o najbardziej lubiane obowiązki, to najwyższe pozycje zajęły: • gotowanie – 34 proc.,

• podlewanie kwiatów – 28 proc.,

• codzienne zakupy żywnościowe – 21 proc.,

• odkurzanie – 17 proc.,

• rozwieszanie prania – 16 proc. Czynności, za którymi nie przepadamy to: • mycie okien – 36 proc.,

• sprzątanie łazienki – 30 proc.,

• zmywanie naczyń – 25 proc.,

• mycie podłóg – 23 proc.,

• gotowanie – 18 proc.,

• zmiana pościeli – 18 proc.,

• odkurzanie 17 proc. Zatem odkurzanie znalazło się zarówno wśród najbardziej lubianych, jak i nielubianych czynności. Nie możemy jednak zapominać o tym, że robot sprzątający nie tylko zajmuje się odkurzaniem, ale również mopowaniem. Zatem wyręcza nas w dwóch czasochłonnych obowiązkach, które nie każdy wykonuje z przyjemnością. Obecnie wszyscy mamy coraz mniej czasu i naturalnym jest, że szukamy sposobów na jego zaoszczędzenie. Korzystanie z robota sprzątającego jest w takim przypadku bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż nasze mieszkanie może być doprowadzone do porządku nawet pod naszą nieobecność. Czym charakteryzuje się to urządzenie? Vacuum-Mop Pro – jakie są jego możliwości? W oficjalnym sklepie Xiaomi dostępne są m.in. odkurzacze automatyczne, a wśród nich Vacuum-Mop Pro. To sprzęt, który może wyeliminować obowiązki związane ze sprzątaniem posadzki w domu, wystarczy go tylko odpowiednio skonfigurować. Co zapewnia to urządzenie? Na pewno trzeba wspomnieć o takich jego cechach jak: • Zmywa i zamiata – to nie jest tylko odkurzacz. To również sprzęt, który zmywa podłogę. Urządzenie może działać w 3 trybach: zamiatanie, mopowanie, zamiatanie i mopowanie. • Akumulator – 3200 mAh. Duża pojemność baterii sprawia, że sprzęt może pracować przez około 60 minut, co powinno wystarczyć, żeby doprowadzić do czystości mieszkanie. Kiedy bateria będzie bliska wyczerpania, to odkurzacz samoczynnie przerwie pracę i powróci do stacji ładowania. Właściciel sprzętu nie musi sam o tym pamiętać. • Mocne ssanie – 2200 Pa. Dzięki temu odkurzacz poradzi sobie z usunięciem pyłów i wszelkich mniejszych i większych zabrudzeń. Jeśli chodzi o mopowanie, to robot zlikwiduje każdą plamę – kłopot może mieć jedynie z plamami zaschniętymi. • Laserowy system nawigacji LDS – dzięki niemu urządzenie mapuje przestrzeń nawet wtedy, gdy jest ciemno. Zachowuje ją w pamięci i następnie na tej podstawie planuje najwydajniejszy sposób czyszczenia powierzchni. • Czterordzeniowy procesor Cortex-A7 – procesor w odkurzaczu? Jak najbardziej. W połączeniu z dwurdzeniowym procesorem graficznym Mali 400 zapewnia bardzo dużą wydajność pod względem gromadzenia i przetwarzania informacji. • Sterowanie przez aplikację – dzięki aplikacji Mi Home sprzętem można sterować za pośrednictwem smartfona. Jedną z opcji jest zdalne uruchomienie sprzętu, np. będąc w pracy. Dzięki temu odkurzacz może szybko doprowadzić posadzkę do czystości, jeśli mają się u nas pojawić niespodziewani goście. Co więcej, w aplikacji można nawet ustawić, którą część mieszkania sprzęt ma odkurzyć, ale też sprawdzić, jaką trasą podążało urządzenie w czasie pracy.

Jak to się jednak dzieje, że robot sprzątający radzi sobie np. ze schodami? Dlaczego z nich nie spada? Za to i inne możliwości sprzętu odpowiadają czujniki, które są w nim niezbędne. Jeśli urządzenie wykryje, że może spaść np. ze schodów, to obróci się i ruszy w innym kierunku. Czujnik kolizji wykrywa ewentualne przeszkody i zmniejsza ryzyko uderzenia w nie. Taki sprzęt potrafi również pokonywać np. listwy na podłodze czy dywany. Odkurzacz potrafi także samodzielnie powrócić do bazy, kiedy bateria wymaga ładowania. Urządzenie tego typu to rozwiązanie, które pod każdym względem wygrywa z tradycyjnym sprzętem. Zacznijmy od tego, że klasyczny odkurzacz jest zdecydowanie cięższy – jego noszenie np. w domu po schodach może być problematyczne, szczególnie dla kobiet. Zajmuje on zdecydowanie więcej miejsca i raczej nie powinien znajdować się na widoku. Natomiast robot sprzątający jest niewielki, ma nowoczesny design, który cieszy oko. Automatyczny odkurzacz sam czyści posadzkę i tak naprawdę nie wymaga od nas szczególnej ingerencji. Natomiast nie sprawdzi się on w przypadku czyszczenia schodów – tutaj najlepszym wyborem może być ręczny odkurzacz bezprzewodowy, który również jest dostępny na https://mi-store.pl. Robot sprzątający jest rozwiązaniem nie tylko dla zabieganych osób, którym brakuje czasu, ale tak naprawdę dla każdego, kto czas poświęcany na odkurzanie woli przeznaczyć na przyjemności czy wykonywanie innych zadań. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze