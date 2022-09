V City Coders Hackathon Płock już 24-25 września 2022 roku

Czwartą edycję wydarzenia wygrała drużyna MMK. Zwycięska grupa stworzyła zintegrowaną szynę danych, aplikację typu back office. Centralny system integrujący rozproszone bazy danych, który przyspiesza i ułatwia dostęp do informacji pracownikom firm i instytucji, zapewniając przy tym bezpieczeństwo i transparentność całego procesu. Zwycięskie zespoły, wśród których znalazły się również What the Hack (twórcy aplikacji zachęcającej do korzystania ze środków komunikacji miejskiej, która jednocześnie uwzględnia bezpieczeństwo pasażerów i zmniejszenie zagrożenia zarażeniem Covid-19) oraz DEV IT (aplikacja "Safe IT" umożliwiającą zbieranie danych o osobach znajdujących się wewnątrz danego budynku lub w wybranej strefie, zapewniając bezpieczeństwo i sprawną organizację np. podczas ewakuacji) miały możliwość rozwoju swoich pomysłów podczas współpracy z Assay i Parkiem Technologiczno-Przemysłowym w Płocku.