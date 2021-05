Użył odciętego palca, żeby odblokować swojego smartfona

Po dwóch tygodniach od wypadku mężczyzna postanowił sprawdzić, czy jego odcięty palec wciąż nadaje się do odblokowania telefonu. Higgins osuszył go i przyłożył do czytnika linii papilarnych Samsunga. Całą sytuację opisał serwis The Register, który początkowo nie wierzył w te doniesienia, jednak Higgins podczas rozmowy wideo z dziennikarzami trzy raz pokazał, jak odblokowuje telefon przy użyciu odciętego palca.