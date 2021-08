Uwolnij się od kabla. Powerbanki w dobrej cenie

Pamiętaj jednak, że pojemność baterii nigdy nie będzie przekładać się na liczbę pełnych procesów ładowania w stosunku 1:1. Podczas ładowania dochodzi bowiem do samoczynnej utraty energii. Nowsze modele cechują się zdecydowanie większą wydajnością niż powerbanki z niższej półki lub starszy sprzęt. Jest to spowodowane rodzajem zamontowanych podzespołów. Dobrej jakości sprzęt nie tylko pozwoli na zachowanie wysokiej wydajności – często na poziomie powyżej 90 proc. - ale również zapewni większą odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Zbyt wysoka lub bardzo niska temperatura nie wpływa na zużycie baterii i jej stan ogólny. Dlatego jeśli sprzęt ma być używany w terenie, warto dopilnować, by był odporny na działanie temperatur.