Uwiecznij ekstremalne wspomnienia. Kamery sportowe do 1 tys. zł

Kolejna propozycja to SJCAM SJ5000X Elite. Ma bardzo podobne parametry do wyżej prezentowanej GoXtreme, ale producent chwali się, że wykorzystuje matrycę Sony. Obiektyw oferuje kąty widzenia od 70 do 170 stopni. Choć sama kamera nie jest wodoodporna, to w zestawie dołączono odpowiednią obudowę, a także inne mocowania i adaptery. Do stabilizacji obrazu służy żyroskop.