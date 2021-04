Uwaga na SMS-y "od PGE". Nie daj się nabrać, że wyłączą ci prąd

PGE: Na dzień 24.04 zaplanowano odłączenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie należności 10,50 zł - brzmi przykładowa wiadomość. Oczywiście należy zakładać, że data jest zmienna i w kolejnych dniach do użytkowników trafiają SMS-y z innymi terminami. Oszustom chodzi o to, by odbiorca poczuł presję czasu i działał szybko, bez zastanowienia. Jak się okazuje, wiadomości wysyłane są z ukraińskich numerów.

W treści pojawia się także link do serwisu szybkich płatności. Ten jest jednak spreparowany i jeśli użytkownik tego nie zauważy, otworzy atakującym drogę do kradzieży oszczędności z konta. Podczas rzekomego logowania się do swojej bankowości elektronicznej, wprowadzane do formularza dane są bowiem przekazywane bezpośrednio oszustom, którzy równolegle wykorzystują je, by zalogować się na autentyczne konto ofiary. Zlecenie przelewu jest tylko formalnością.