USS Thresher zatonął w 1963 roku. Odtajniono dokumenty dotyczące wypadku

Nowo ujawnione dokumenty rzucają nieco więcej światła na temat zatonięcie USS Threshera. Można się z nimi zapoznać na stronie U.S. Naval Institute oraz pod tym adresem. Chociaż nie odpowiadają one jednoznacznie na pytanie, co doprowadziło do wypadku, to stanowią, zdaniem ekspertów, ogromną wartość naukową.