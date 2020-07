USS Bonhomme Richard – pływająca baza amerykańskiej piechoty morskiej

Jej elementem jest możliwość ataku na niemal dowolny punkt wybrzeża na planecie. Co istotne, marines mogą wykonać go w znacznej części autonomicznie, bez konieczności współdziałania z innymi rodzajami wojsk.

Choć okręty typu Wasp to na razie podstawa sił uderzeniowych marines, to powstają już ich następcy – nowocześniejsze i lepiej dostosowane do współczesnych wymagań okręty desantowe typu America. Dwa z nich zostały już przyjęty do służby, a kolejny jest właśnie budowany. Docelowo powstanie 11 okrętów tego typu, które zastąpią wycofane już okręty typu Tarawa i stopniowo wycofywane typu Wasp.