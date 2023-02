Usługa Lokalizacji Urządzeń Mobilnych w sieci Plus jest bardzo praktyczna – umożliwia szybkie i łatwe namierzanie urządzenia firmowego wyposażonego w kartę (np. smartfona). Zlokalizowanie konkretnego urządzenia może okazać się bardzo przydatne. Korzystając z usługi w Plusie, nie masz ograniczeń co do liczby śledzonych kart SIM, pod warunkiem że Twój numer i karta SIM są w tej sieci. Dostęp do Usługi Lokalizacji Urządzeń Mobilnych możesz uzyskać z poziomu komputera połączonego z Internetem.