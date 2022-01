USA z rekordem. Takiej artylerii może im zazdrościć cały świat

W efekcie gazy prochowe przekazują więcej energii na znajdujący się w lufie pocisk, szybciej go rozpędzając. Z tego względu mozolne prace badawcze prowadzone w ramach programu ERCA są krytyczne dla zwiększenia możliwości amerykańskiej artylerii. Oczywiście zwiększenie prędkości wylotowej będzie prowadzić do szybszego zużycia lufy, co jest kolei innym problemem.