USA wysyłają Żelazną Kopułę na Guam. Chcą poprawić jej obronę

W oficjalnej komunikacji wojsko USA zaznacza, że głównym bodźcem do rozmieszczenia Żelaznej Kopuły na Guam była konieczność wdrożenia wymogów zawartych w corocznej ustawie o polityce obronnej lub ustawie o autoryzacji obrony narodowej (NDAA) na rok fiskalny 2021. Jeden z jej punktów zakładał wysłanie Żelaznej Kopuły do "teatru operacyjnego" do końca tego roku.