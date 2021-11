USA testują "latające lotniskowce". Będą z nich starować drony

Do tej pory stworzono kilka eksperymentalnych egzemplarzy Gremlinów. Na nagraniu udostępnionym przez agencję DARPA możemy zobaczyć, jak C-130A przechwycił X-61A, po czym umieścił go na swoim pokładzie. Co istotne, X-61A można wystrzelić z powietrza. Jeśli kolejne testy zakończą się sukcesem, specjalnie przystosowane samoloty transportowe zaczną tym samym pełnić rolę "latających lotniskowców".