USA testują inteligentną bombę. Wyposażą w nią F-35

StormBreaker to rodzaj inteligentnej bomby o małej średnicy rażenia, która poradzi sobie w najbardziej niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Broń waży ok. 93 kg, a jej głowica – jak przekonują twórcy – jest wystarczająco potężna, by zniszczyć czołgi. Dzięki zaawansowanemu systemowi namierzania autonomicznie wykrywa cele w sytuacji słabej widoczności.