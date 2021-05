USA szykuje się do ogromnych ćwiczeń. Sprawdzą zdolności na wypadek potencjalnego konfliktu

Amerykanie sprawdzą swoje zdolności wojskowe

"LSE to coś więcej niż tylko szkolenie, to wykorzystanie zintegrowanej siły bojowej wielu sił morskich w celu współdzielenia czujników, broni i platform we wszystkich domenach w spornych środowiskach na całym świecie" – przekazał portalowi military.com w wiadomości e-mail admirał Christopher Grady, dowódca Sił Floty USA.