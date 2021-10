USA reagują na testy rakietowe Korei Płn. Wzywają do ich zaprzestania

– Wzywamy Koreę Północną do zaprzestania tych prowokacji i innych destabilizujących działań, a zamiast tego do zaangażowania się w dialog. Jesteśmy gotowi na spotkanie bez warunków wstępnych i jasno daliśmy już do zrozumienia, że Stany Zjednoczone nie mają żadnych wrogich zamiarów wobec KRLD – powiedział Sung Kim, cytowany przez Polską Agencję Prasową.