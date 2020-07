USA. Okręt marynarki wojennej w płomieniach. Liczba rannych wzrosła do 60

Marynarka Wojenna USA przekazała w poniedziałek 13 lipca najnowsze informacje dotyczące pożaru amerykańskiego okrętu Bonhomme Richard. Wynika z nich, że liczba rannych wzrosła do 60. Wśród poszkodowanych, którzy doznali obrażeń wskutek eksplozji i pożaru znalazło się 36 marynarzy oraz 24 cywilów .

Przed dokowaniem okrętu, usunięto z niego amunicję, jest to standardowa procedura - mówił na konferencji prasowej kontradmirał Philip Sobeck.

Przez cały poniedziałek trwała akcja gaśnicza, w której brały udział śmigłowce, łodzie strażackie oraz służby lądowe. Kontradmirał zapytany o to, czy okręt może całkowicie spłonąć, wyraził nadzieję, że do tego nie dojdzie. - Kiedy zgasimy ogień, co jest naszym priorytetem, będziemy mogli ocenić sytuację - dodał Philip Sobeck.