USA. Niecodzienna akcja strażaków. Zatonęła proteza warta 20 tys. dolarów

Do niecodziennego zdarzenia doszło w sobotę. 40-letnia obywatelka USA, Amy Gillum wypoczywała na łodzi motorowej, gdy nagle jej sztuczna noga wpadła do zbiornika Geist. Proteza zrobiona z włókna węglowego była niezwykle kosztowna. Jej cena wynosiła 20 tysięcy dolarów. Kobieta zwróciła się z prośbą o pomoc do lokalnych strażaków, którzy stacjonowali w pobliżu.