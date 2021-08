USA mogą mieć nową broń kosmiczną. Jest ściśle tajna

Tajna broń USA

W raporcie Hitchens czytamy, że chociaż nie wiadomo nic o zdolnościach amerykańskiej broni kosmicznej, to zdaniem niektórych może chodzić o system aktywnej obrony, mogący uszkadzać lub całkowicie niszczyć satelity i statki kosmiczne. W opinii Weedena ​​nie będzie to raczej broń kinetyczna. "Wydaje mi się, że będzie to coś, co może zakłócać system namierzania atakującego satelity lub broni kosmicznej" – mówi ekspert, cytowany przez Quartz.