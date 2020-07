USA. Huragan Douglas uderzył w Hawaje. Władze: bądźmy gotowi na najgorsze

Zaliczany do pierwszej kategorii huragan Douglas uderzył w Hawaje - najmłodszy z 50 stanów USA. W związku z niebezpieczną sytuacją , gubernator David Ige zwołał specjalną konferencję, na której poprosił mieszkańców stanu o to, aby przygotowali się na najgorsze. Według prognoz Krajowego Centrum ds. Huraganów w Miami, huragan przejdzie nad wyspami Maui, Kauai i Oahu. Na tej ostatniej znajduje się stolica Hawajów - Honolulu, licząca blisko 350 tysięcy mieszkańców.

Prędkość wiatru huraganu Douglas dochodzi do 145 km/h . W związku z zagrożeniem, jakie niesie za sobą zjawisko, lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o zaopatrzenie się w żywność i pozostanie w domach. - Bądźmy przygotowani na najgorsze i miejmy nadzieję na najlepsze - mówił burmistrz hrabstwa Maui Michael Victorino w wywiadzie dla telewizji KHON News.

Alarmująca sytuacja zmusiła burmistrza Honolulu Kirka Caldwella do otworzenia specjalnych pomieszczeń, które mogą posłużyć za schrony. Zmieści się w nich około 1 600 osób. Polityk zaznaczył jednak, że zostaną one użyte tylko w ostateczności, gdyż trudno będzie w nich zastosować się do obowiązujących obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa.