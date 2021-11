USA ćwiczyły atak nuklearny na Rosję? Tak twierdzi gen. Szojgu

Odnosząc się do działań Kremla, gość audycji wspomniał, że "gdyby Polska była obszarem, gdzie magazynowana jest amerykańska broń nuklearna", to status naszego państwa "zdecydowanie by wzrósł". – Zaangażowanie USA i NATO musiałoby być znacznie poważniejsze. Nie przywiązywałbym jednak teraz do tego dużej wagi – powiedział były senator.