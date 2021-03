US Air Force planuje modernizację śmigłowców Sikorsky HH-60W

Modernizacja śmigłowców Combat SAR typu Sikorsky HH-60W Jolly Green II rozpocznie się jeszcze zanim rozpocznie się produkcja nowych maszyn, co planowane jest na 2022 rok. W związku z tym firma Sikorsky ma otrzymać dodatkowo 980,7 mln dolarów na wdrożenie pakietu modernizacyjnego. Kontrakt obejmuje również dostarczenie i instalację pakietów w śmigłowcach w ciągu 7 lat od złożenia zamówienia.

Najważniejsze modernizacje, które zostaną przeprowadzone dotyczą systemu przeciwdziałania w podczerwieni DIRCM (Distributed Aperture Infrared Countermeasure System). Najprawdopodobniejj będzie to system opracowany w 2016 roku dla śmigłowców marynarki wojennej, czyli system typu AN/AAQ-45. Składa się on m.in. z czterech czujników elektro-optycznych pracujących w podczerwieni oraz jednego emitera laserowego.

Gdy czujniki wykryją nadlatujący pocisk "ziemia-powietrza", laser "oślepia" głowicę, powodując zmianę kursu pocisku. Na razie w system AN/AAQ-45 zostały wyposażone tylko niektóre śmigłowce US Navy i US Marine Corps, a teraz otrzymają go również śmigłowce ratownictwa bojowego HH-60W.