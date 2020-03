Urządzenie, które wytwarza energię z wilgotności powietrza

Nietypowe urządzenie to dzieło naukowców z University of Massachusetts Amherst. Opracowali oni maszynę, która jest w stanie wykorzystać wilgoć w powietrzu do tworzenia prądu elektrycznego. Odkrycie może być przełomem w generowaniu czystej energii.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prąd, który powstaje z wilgotnego powietrza. (East News, Fot: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News)

Urządzenie stworzone przez inżyniera Juna Yao i mikrobiologia Dereka Lovleya nosi nazwę Air-gen (air-powered generator). Tworzą go 7-mikrometrowe warstwy nanokabli, które składają się z Geobacter sulfurreducens (bakterii mających zdolność do przewodzenia elektryczności i wytwarzania prądu elektrycznego) zamontowanej na złotej elektrodzie. Na kablach znajduje się druga, mniejsza elektroda.

Cały proces został opisany na łamach czasopisma Nature. W treści artykułu Lovely podkreślił: "Dosłownie pozyskujemy elektryczność z powietrza. Air-gen wytwarza czystą energię przez 24 godziny na dobę". Dodał, że jest to wyjątkowe zastosowanie dla proteinowych nanokabli.

Prąd z wilgoci Urządzenie tworzy czystą energię. Co ciekawe, nie wymaga wysokiej wilgotności. Sprawdzi się nawet w warunkach pustynnych. Nie potrzebuje również dostępu do światła i może znajdować się w zamkniętych pomieszczeniach. Air-gen ma możliwość samoładowania. Jest w stanie przez 20 godzin dostarczać napięcie około 0,5 V. Później spada ono do 0,35 V.

Jeśli dojdzie do spadku napięcia, wystarczy wyłączyć urządzenie i odczekać 5 godzin, aby ponownie się naładowało. Łącząc urządzenia, można uzyskać wyższe napięcie, co udowodnili naukowcy z University of Massachusetts Amherst łącząć 17 Air-gen'ów

Jak działa urządzenie?