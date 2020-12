WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne sprzątanie + 5 gotowanieurządzenia kuchenneporadnik kupującegoodkurzaczeEuro_cdc_2020 Katarzyna Rapczyńska-Lubieńska 7 godzin temu Materiał powstał przy współpracy z RTV EURO AGD Urządzenia, dzięki którym zaoszczędzisz dużo czasu w domu Domowe porządki potrafią stać się prawdziwą udręką, zwłaszcza gdy rzadko znajdujesz na nie czas. Jeżeli masz poczucie, że nie wyrabiasz się z codziennymi obowiązkami, wykorzystaj kilka sprytnych urządzeń, które ułatwią ci pracę, a niekiedy nawet cię wyręczą. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Domowe obowiązki nie muszą być trudne (Adobe Stock) Koniec roku to czas świątecznych przygotowań, a to oznacza, że pora zrobić nie tylko listę prezentów, ale też zabrać się za domowe porządki. Na szczęście nie żyjemy już w epoce wiktoriańskiej, gdzie w każdym domu stał piec na węgiel, a brudy z sadzy zbierały się na wszystkich powierzchniach. Kiedyś pierwsze odkurzacze stawiano przed domem i obsługiwano je za pomocą niezwykle długiego węża. Dziś mamy wiele automatycznych rozwiązań, które ułatwiają prace domowe i oszczędzają czas. Zobacz, w które warto zainwestować. Roboty przejmują władzę nad… domem Inteligentne domy na ogół kojarzą się z podgrzewaną podłogą lub oświetleniem dostosowującym się do naszego nastroju. Gdy wchodzimy do kuchni, ekspres już przygotowuje kawę, a w salonie telewizor włącza spersonalizowane programy. Większość z tych rzeczy istnieje naprawdę, ale domowa technologia niekoniecznie musi kojarzyć się z filmem "Raport mniejszości". Wiele nowoczesnych urządzeń dostępnych na rynku to gadżety, które wyręczają nas w codziennych obowiązkach. Sprawny odkurzacz (np. z funkcją prania) i mop parowy to nasi sprzymierzeńcy w walce z brudem. Z kolei dzięki multifunkcyjnym robotom kuchennym możemy przygotować kilka posiłków jednocześnie. Miksery i blendery kielichowe to uniwersalne sprzęty i szybki sposób na pyszny i zdrowy posiłek. Z ich pomocą możemy przygotować pyszny hummus na śniadanie, zupę krem na obiad, pastę do makaronu, a także dietetyczne smoothie i ciasto na muffinki. Prawdziwym hitem są oczywiście urządzenia, które mogą wykonać pracę za nas, takie jak automatyczne roboty odkurzające, które zapamiętują rozkład naszego mieszkania. Niektóre zaawansowane modele potrafią sprzątać nawet wtedy, gdy nie ma nas w domu. A ponieważ można je programować, jesteśmy w stanie zaplanować tygodniowy plan pracy tak, aby mieszkanie było zawsze odkurzone. Inteligentnymi robotami można sterować smartfonem na odległość, a jeżeli w trakcie porządków bateria jest bliska rozładowania, wystarczy oddelegować urządzenie do stacji, aby znów się naładowało. Co więcej, czas, który zyskujemy, możemy wykorzystać na własne przyjemności czy chwile z rodziną. Urządzenia, które skracają czas sprzątania Równie ciekawym rozwiązaniem pozwalającym nam oszczędzić mnóstwo energii są elektryczne myjki do okien. W trakcie sprzątania nie trzeba korzystać z ręczników papierowych ani ściągaczy. Nie potrzebujemy też wiaderka z wodą i płynem – wszystko znajduje się w jednym, poręcznym urządzeniu, które czyści szyby bez pozostawiania smug. Zautomatyzowanie tej czynności ułatwia pracę, a poza tym myjką można umyć nie tylko okna, ale także lustra czy szybę kabiny prysznicowej. Czy planując świąteczne porządki, można wyobrazić sobie lepszych pomocników? Gdy oni nas wspierają, my zyskujemy dodatkowy czas, który możemy poświęcić np. na świąteczne okazje zakupowe. Sprzątanie last minute Są sytuacje, w których nie możemy pozwolić sobie na długie sprzątanie. Wprawdzie w obecnej sytuacji goście (a zwłaszcza niezapowiedziani) to raczej rzadkość, ale warto być przygotowanym. Najważniejszą sprawą jest przedpokój – to wizytówka mieszkania, która wiele mówi o naszych codziennych nawykach. Aby posprzątać go ekspresowo, wrzućmy wszystkie drobiazgi do szuflad i pudełek. Schowajmy buty do szafki i odłóżmy klucze na miejsce. W ten sam sposób uporządkujmy rzeczy w salonie – zgarniając czasopisma, dziecięce rysunki i dokumenty do jednego pojemnika (potem łatwiej będzie je pogrupować i odłożyć na miejsce). Następnie poprawmy poduszki na kanapie i zetrzyjmy kurz z telewizora – jak mało który sprzęt przyciąga on mnóstwo kurzu. Jeżeli wystarczy nam czasu, możemy zająć się łazienką – wlejmy do toalety płyn, który sam niszczy osad z kamienia, i umyjmy zlew. Dzięki tym prostym trikom w ciągu zaledwie kilku chwil mieszkanie będzie gotowe na wypadek ewentualnej wizyty gości. A jeśli nawet nie robimy tego dla nich, zróbmy to dla siebie. Czysty dom rozjaśnia umysł, a to ważne, szczególnie teraz, gdy przez większość czasu pracujemy zdalnie. O swój osobisty komfort możemy zadbać właśnie za pomocą nowoczesnych urządzeń, które oszczędzają naszą energię i czas. A gdy szybciej kończymy domowe obowiązki, zyskujemy więcej dodatkowych chwil, które możemy spędzić wspólnie z bliskimi. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Materiał powstał przy współpracy z RTV EURO AGD Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze