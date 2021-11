WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Strefa porad

Strefa porad Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne biurko komputerowe + 2 fotel dla graczaporadnik kupującego Wojciech Grzesiak Dzisiaj, 19-11-2021 09:07 Urządzamy pokój gracza - biurka i fotele gamingowe Dobrze zorganizowane centrum dowodzenia pozwoli z sukcesem ukończyć nawet najtrudniejszą misję. Trzeba tylko odpowiednio je urządzić, dlatego istotny jest wybór odpowiedniego biurka i fotela. W ofercie jest wiele rozwiązań, dzięki którym w komfortowych warunkach można ratować świat lub zdobywać kolejne bazy przeciwników. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Komfortowo urządzone stanowisko do gry zapewni wygodę na długie godziny Źródło: Getty Images , fot: Aleksandar Jankovic Biurko dla gracza Paradoksalnie, biurka gamingowe często zapewniają lepszą ergonomię i parametry niż klasyczne rozwiązania. Można więc korzystać z nich również podczas pracy w trybie home office, a nawet wybrać taki mebel do biura. Idealne powinno być duże, oferować opcję regulacji wysokości, posiadać różnego rodzaju wieszaki na sprzęt, otwory na okablowanie oraz przepastny blat. Te wymagania spełnia na przykład Ultradesk Frag, które występuje aż w sześciu różnych kolorach. Regulacja wysokości stópek w zakresie do 1 cm pozwoli ustawić je w stabilnej pozycji. Wodoodporna podkładka w rozmiarze XXL będzie dobrą podstawą na dla myszy i klawiatury. Półka na listwę zasilającą i otwory na kable sprawią, że można w łatwy sposób zapanować nad przewodami. Całość uzupełniają takie szczegóły jak stojak do padów i innych akcesoriów, które można ładować dzięki portom USB, a także uchwyt na kubek i wieszak na słuchawki. Producenci stosują także różne rodzaje "nóg" - możemy spotkać się z klasycznymi, prostymi oraz z nożycowymi, które w domyśle mają dawać jeszcze lepszą stabilność. Miłośnicy estetycznych doznań docenią meble z podświetleniem. Te elementy łączy ze sobą biurko Genesis Holm 300, które nie należy do tanich, ale jest bardzo funkcjonalne. Podświetlenie RGB, hub z trzema szybkimi portami USB, ładowarka bezprzewodowa, półka na monitor, uchwyty na słuchawki i kubek oraz blat wykonany z płyty MDF czynią je wartym swojej ceny. Dla tych, którzy lubią mieć wszystko pod kontrolą, dobrym wyborem będzie Ultradesk Grand, gdzie najmocniejszym punktem są trzy możliwości ustawienia wysokości biurka - 70, 75 oraz 80 cm. Podkładkę zastosowano tu na całym blacie, więc wszystkie przedmioty będą pewnie trzymać się jego powierzchni. Dodatkowe udogodnienia to uchwyty na słuchawki i kubek oraz stojak na pady z portami USB. Fotel gamingowy Nawet najlepsze biurko nie pomoże, jeśli nie zostanie sparowane z odpowiednim fotelem. Tutaj również jest multum opcji, ale najważniejsze by fotel miał regulację oparcia oraz podłokietników. W wielu przypadkach podparcia pod ręce są ustawiane nie tylko w kierunku góra-dół, ale również prawo-lewo, a nawet przód-tył. Niektórzy producenci określają dopuszczalny udźwig i optymalny wzrost. Materiał obicia to zazwyczaj skóra ekologiczna, ale spotyka się panele z poliestru lub tkaniny siatkowej. Kształty przywodzą na myśl samochodowe fotele kubełkowe. Wybraliśmy trzy propozycje, z których warto skorzystać. Pierwsza to Q-Smart Cobra X1 Pro. Wyróżnia go mocna konstrukcja, która wytrzyma obciążenie aż do 230 kg. Oferuje funkcję bujania z możliwością blokady oraz regulację kąta odchylenia oparcia w zakresie 165 stopni. Podłokietniki można przemieszczać w płaszczyznach góra-dół oraz prawo-lewo. Zostało tak zaprojektowane i wyprofilowane by wymusić odpowiednie położenie kręgosłupa. Genesis Nitro 560 wytrzyma obciążenie do 150 kg i jest dobry dla graczy o wzroście od 160 do 195 cm. Oparcie można odchylić do 160 stopni, a podłokietniki ustawiane są w płaszczyźnie góra-dół. Wyróżnia go obicie oddychającą tkaniną oraz poduszki pod głowę i lędźwie z możliwością regulacji. Funkcja ustawiania wysokości z pewnością zostanie doceniona przez wasze kolana. Fotel MSI MAG CH110 zasługuje na uwagę przede wszystkim ze względu na stalowy szkielet zapewniający udźwig do 150 kg. Wykorzystano tu również oddychającą, dopasowującą się, formowaną piankę, którą cechuje wygoda i przepuszczalność powietrza. Podłokietniki są regulowane w kierunkach góra-dół, prawo-lewo oraz przód-tył. Podstawa krzesła jest wykonana z aluminium i dodatkowo wzmocniona. Poliuretanowe kółka z zaokrąglonymi krawędziami zapewnią mobilność, a także ochronę dla podłogi. Powyższe propozycje to tylko kropla w morzu tego, co może kupić gracz, by zapewnić sobie komfort na długie godziny dobrej zabawy. Warto jednak wziąć je pod uwagę ze względu na zawarte w nich, ciekawe rozwiązania i funkcje. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze