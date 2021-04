Uprawa marihuany to cios dla klimatu. Przynajmniej jej dostarczanie może wykorzystywać mniej energii

Pod koniec marca gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo podpisał ustawę legalizującą użycie w Nowym Jorku marihuany w celach rekreacyjnych . Podobne przepisy obowiązują w wielu innych stanach. A skoro tak, to dla Ubera "zioło" staje się takim samym towarem, jak choćby żywność. Co za tym idzie, można je dostarczać.

Autorzy badania nie uwzględnili jednak kolejnego czynniku, jakim jest transport. A przecież do miejsca, gdzie można kupić legalną dawkę, trzeba dojechać i wrócić. Jeśli ktoś jedzie własnym samochodem, emituje dodatkowo dwutlenek węgla. Nawet jeżeli nie są to ogromne ilości, to ziarno do ziarna i przy większej liczbie palaczy już zbiera się konkretne zanieczyszczenie.