UOKiK bada Eurocash. Poszkodowani mieli być dostawcy jedzenia

Eurocash to potentat na rynku handlu detalicznego w Polsce. Oprócz wymienionych wyżej sieci sklepów ma też w Polsce kilkaset hurtowni Eurocash Cash&Carry. Największy pakiet akcji głównej spółki posiada Portugalczyk Luis Amaral, wcześniej pracujący w Jeronimo Martins (właściciel Biedronki).

UOKiK , a dokładniej prezes urzędu Tomasz Chróstny, postanowił przyjrzeć się działalności firmy. Chodzi o kontrakty z dostawcami towarów do sklepów spożywczych. Zapisy w umowach wzbudziły wątpliwości Chróstnego. Widać w nich bowiem „nietypowe” ustalenia.

UOKiK: Eurocash miał nadużywać pozycji

W skrócie miało wyglądać to tak: dostawca podpisuje umowę z Eurocash na dostarczanie towarów. W dokumentach zapisane jest na przykład, że dostawca ma zapłacić za organizowane dla niego szkolenia o produktach z oferty sklepu. Nie ma jednak informacji, jakie są koszty takich szkoleń, ani jakie mają one przynieść rezultaty. W efekcie dostawca nie wie, czy został poprawnie przeszkolony i za co dokładnie płaci.