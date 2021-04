WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne huawei + 1 laptop Sławomir Serafin Dzisiaj, 12-04-2021 08:45 Materiał powstał przy współpracy z Huawei Uniwersalny laptop dla rodziny – Huawei MateBook D 16 Jakie jest najważniejsze urządzenie w domu? Takie, bez którego w dzisiejszych czasach praktycznie nie da się funkcjonować? Tylko ci, którzy nie muszą pracować i uczyć się zdalnie, udzielą innej odpowiedzi niż ta najbardziej oczywista - komputer. Share Huawei MateBook D 16 Źródło: materiały partnera Rozmawiając ze znajomymi lub czytając doniesienia medialne, można odnieść wrażenie, że w trakcie pandemii mocno ograniczyliśmy większe wydatki. Czy rzeczywiście tak jednak jest? Z oficjalnych badań rynkowych wynika, że sytuacja ta zupełnie nie dotyczy komputerów! Te rozchodzą się jak świeże bułeczki. Według analiz specjalistów z International Data Corporation w ostatnim kwartale 2020 roku sprzedaż wzrosła o 26,1% rok do roku! To niebywały, ale całkowicie logiczny i łatwy do wytłumaczenia skok. Pracujemy z domu. Nasze dzieci zdalnie się uczą. Zmieniły się priorytety. Laptop stał się towarem bezdyskusyjnie pierwszej potrzeby. Po prostu musimy go mieć. Niezbędny do życia Solidny laptop do zdalnej pracy czy nauki jest w tym momencie nieodzowny. A i w przyszłości, gdy wrócimy do biur a nasze dzieci znów zaczną chodzić do szkoły, nie będzie zbierał kurzu w kącie. Wymuszony przez pandemiczną rzeczywistość rozkwit komunikacji i działań na odległość oraz nacisk na wykorzystanie cyfrowych narzędzi zarówno w edukacji jak i w pracy czy w życiu codziennym już z nami pozostanie. Wirus wymusił dokonanie ruchu naprzód. Cyfryzacja w szkołach i w pracy nie zwolni tempa, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej przyspieszy. Przede wszystkim dlatego, że masowe korzystanie z nowszych technologii daje nam więcej możliwości i podnosi efektywność wszystkich aktywności. Zostaliśmy zmuszeni do szybkiego przeniesienia się w przyszłość, która nadeszłaby i tak. Powrotu nie ma. Komputer pozostanie najważniejszym sprzętem w domu. Narzędzie na lata Warto przyjrzeć się bliżej najnowszej propozycji w portfolio Huawei - laptopowi MateBook D 16. To nowoczesne, uniwersalne urządzenie, którego wyróżnikiem jest większy niż standardowy, 16-calowy ekran. W tej klasie cenowej trudno jest znaleźć wyświetlacz z parametrami, które umożliwiają profesjonalne wykorzystanie chociażby przy obróbce i edycji obrazu. Huawei MateBook D 16 jednak taki ma. Dodatkowo, podzespoły najwyższej jakości firmy AMD, czyli procesor Ryzen 5 oraz zintegrowana grafika Radeon dają nam zapas mocy nie tylko do korzystania z dzisiejszego oprogramowania, ale również tego, które będzie standardem za kilka lat. Huawei MateBook D 16 pozostanie szybki także w przyszłości. Porty USB-C do podłączania zewnętrznych urządzeń to standard nowy, który będzie dominował na rynku przez przynajmniej dekadę. Huawei MateBook D 16 ma takie dwa. Wi-Fi 6. generacji umożliwia szybszą komunikację bezprzewodową niż przewodową. MateBook D 16 oczywiście ma właśnie taki układ. Chip NFC umożliwiający bezpośrednie łączenie smartfona i laptopa w jedno wielofunkcyjne urządzenie to także rozwiązanie, które niedługo stanie się absolutnym wymogiem. A nowy laptop od Huawei już teraz je ma. I na dodatek MateBook D 16 jest lekki i mobilny – waży zaledwie 1,73 kilograma. materiały partnera Huawei MateBook D 16 Źródło: materiały partnera Komputer familijny Huawei MateBook D 16 to bardzo dobry przenośny komputer z szeregiem zalet. Jego mobilność sprawia, że członkowie rodziny mogą z niego korzystać gdzie chcą i wtedy, kiedy potrzebują. Dorośli z pakietem biurowym i narzędziami do efektywnej komunikacji w pracy albo wieczorem z ulubionymi serialami. Młodzież ze zdalnymi lekcjami i pisaniem prac domowych oraz sieciami społecznościowymi łączącymi ich z przyjaciółmi. A dzieci z ulubionymi bajkami. Większy niż zwykle ekran pozwala korzystać z treści multimedialnych, także tych rozrywkowych, więcej niż jednej osobie jednocześnie. Każda bliska nam osoba ma inne potrzeby i wymagania. MateBook D 16 jest w stanie spełnić wszystkie, sprawnie i wygodnie. Dziś uczymy się i pracujemy zdalnie. Czy przestaniemy gdy skończy się pandemia? Niekoniecznie. Zdobyte doświadczenie w pracy na odległość może zaprocentować w przyszłości. Dać nam większe możliwości i lepszą pozycję na rynku. Podobnie z nauką. Jeśli umiemy się zdalnie uczyć, otwiera się przed nami cały szereg atrakcyjnych opcji. Specjalistyczne kursy on-line. Zajęcia internetowe na renomowanych światowych uczelniach. Samodzielne poszerzanie i pogłębianie wiedzy korzystając z sieciowej skarbnicy. Drzwi do tych wszystkich nowych możliwości musimy jednak otworzyć odpowiednim kluczem. Bez mocnego, nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu komputera rzeczywistość nas wyprzedzi. To oczywiste, dla ludzi na całym świecie. Dlatego tak bardzo wzrosła sprzedaż komputerów. Nikt nie chce zostać z tyłu nie tylko teraz, ale i w nadchodzących czasach. Zaawansowany i wydajny Huawei MateBook D 16 pomoże nam utrzymać tempo, dziś i jutro. W rekomendowanej cenie 3999 zł można go nabyć w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl. Materiał powstał przy współpracy z Huawei Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku