Unia Europejska podjęła decyzję. Pierwsze regulacje dotyczące SI już wkrótce

Projekt Unii Europejskiej byłby pierwszym na świecie, który ma na celu prawne uregulowanie zasad korzystania ze sztucznej inteligencji, co ma zagwarantować ochronę praw człowieka. Do nowych przepisów przylgnęło już określenie "cyfrowego RODO", ale ich obszar zainteresowania jest o wiele szerszy.

Jest to odpowiedź na kontrowersyjne działania Chin , które korzystają z zaawansowanych systemów rozpoznawania twarzy oraz tworzą bazę danych określającą wiarygodność obywateli. Każdy system miałby być poddawany ocenie z podziałem na cztery kategorie:

Ocena ma być przeprowadzana pod kątem działania SI, sposoby, w jaki może zostać ona wykorzystana oraz konsekwencji, jakie może nieść dopuszczenie systemu do użytku. Te algorytmy, które trafią do ostatniej grupy, nie będą mogły zostać w żaden sposób wykorzystane.

Do narzędzi wysokiego ryzyka zaliczać się będą systemy bankowe, medyczne oraz stosowane przez służby porządkowe i dbające o przestrzeganie prawa. Dodatkowo projekt zakłada, że im wyższa norma ryzyka, tym więcej norm będzie musiało zostać spełnione, by system został dopuszczony do użytku.