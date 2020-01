WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Karolina Modzelewska 30-12-2019 (12:55) Ukraińskie niedźwiedzie mają problemy ze snem Niedźwiedzie zamieszkujące Park Narodowy Synewyr na ukraińskim Zakarpaciu mają problemy z hibernacją. Ich bezsenność jest łączona z wysokimi temperaturami. W zimowy sen zapadło tylko 3 z 32 misiów, które żyją na terenie parku. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Niedźwiedzie mają problemy z hibernacją (East News, Fot: FLPA/Winfried Wisniewski) Park Narodowy Synewyr to miejsce zamieszkania 32 niedźwiedzi. Spędziły w nim praktycznie całe swoje życie, co zdaniem naukowców może osłabiać instynkt hibernacji. Chociaż w zeszłym roku większość z nich bez problemów zapadła w zimowy sen. Niedźwiedzie cierpią na bezsenność Obecna pogoda nie sprzyja hibernacji. Średnia temperatura w grudniu wynosi około 4 stopni Celsjusza. Zazwyczaj była znacznie niższa i oscylowała w granicach – 2,3 stopni. Grudniowa aura bardziej przypomina tą, która występuje w kwietniu. A jest to czas wybudzania się niedźwiedzi z zimowego snu. Hibernacja sposobem na zimę Niedźwiedzie zapadają w sen zimowy, bo to pomaga im przetrwać trudne warunki pogodowe i zmierzyć z niedoborami żywności. Kiedy temperatura spada poniżej 0 stopni i pojawia się śnieg, niedźwiedzie poszukują miejsca, w którym mogą przezimować. Jeszcze wcześniej ich tętno oraz temperatura ciała obniżają się, a zwierzęta są mniej aktywne. Czas hibernacji różni się w zależności do gatunku niedźwiedzi. Może trwać do kilku dni do nawet 6 miesięcy. Towarzyszy mu stan odrętwienia organizmu i spowolnienie procesów życiowych. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne