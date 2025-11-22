Ukraińcy o haubicach NATO. Wystarczyły im trzy słowa

"Celna, prosta, niezawodna" - tymi słowami ukraińskie ministerstwo obrony określiło amerykańską armatohaubicę Paladin.

Mateusz Tomczak
Armatohaubica Paladin w UkrainieArmatohaubica Paladin w Ukrainie
Źródło zdjęć: © X, @DefenceU

Z armatohaubic Paladin korzystają m.in. żołnierze 82. Brygady Powietrzno-Szturmowej. To jedna z tych ukraińskich jednostek, które określane są mianem elitarnych. Kijów wyposaża je w zachodni sprzęt i oddelegowuje do operacji na najtrudniejszych odcinkach frontu.

Armatohaubica Paladin w Ukrainie. Dobrze się sprawdza

W szeregach 82. Brygady Powietrzno-Szturmowej widywane były chociażby niemieckie bojowe wozy piechoty Marder 1A3 czy brytyjskie silnie opancerzone czołgi Challenger 2. Jak potwierdza teraz ukraińskie ministerstwo obrony, do listy zachodniego sprzętu służącego żołnierzom wspomnianej jednostki można dopisać też amerykańskie armatohaubice.

"Amerykańska haubica Paladin w ukraińskiej armii udowodniła swojej skuteczności w walce. Celna, prosta, niezawodna. Działa szybko i precyzyjnie uderza. To jest artyleria, która nigdy nie zawodzi i niszczy wroga każdego dnia" - napisano na profilu ukraińskiego ministerstwa obrony w serwisie X.

Artyleria NATO w Ukrainie

M109 to haubica samobieżna, która na przestrzeni lat zyskała dużą popularność, była wprowadzona do służby w wielu krajach NATO. W ramach wsparcia z Zachodu do Ukrainy trafiły m.in. warianty M109A3 z Norwegii, ale też warianty M109A6 będące modernizacją z lat 90. XX wieku, które dołączyły do grona nowoczesnych systemów artyleryjskich NATO (obok chociażby polskich AHS Krab czy niemieckich PzH 2000) służących na froncie w Ukrainie.

M109A6 korzysta z armaty kal. 155 o długości 39 kalibrów i jest w stanie razić cele na dystansie do maksymalnie około 25 km przy wykorzystaniu podstawowej amunicji oraz około 30 km przy użyciu pocisków z dopalaczem rakietowym.

Istotną cechą M109A6 jest wspomniana przez Ukraińców szybkość - armatohaubica ta ma możliwość otwarcia ognia w ciągu w 30 sekund od zajecia stanowiska.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski

