Ukraina. Słowa ministra obrony narodowej nie pozostawiają wątpliwości

Zdaniem Reznikowa wojna na Ukrainie oznaczałaby wojnę w Europie, bo "istnieją wyraźne sygnały od społeczności międzynarodowej, że Ukraina nie zostanie sama w przypadku rosyjskiej inwazji". Ukraiński minister obrony nawiązał też do potencjalnego wejścia Ukrainy do NATO, co budzi spore zaniepokojenie Władimira Putina. Reznikow podkreśliła, że państwo ma prawo przystąpienia do dowolnego sojuszu wojskowego, co wynika z zapisów jego konstytucji. Wejście do NATO wiązałoby się ze wdrożeniem standardów sojuszu i przeprowadzeniem licznych reform.