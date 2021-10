Ukraina użyła Bayraktar TB2 w Doniecku. To pierwsza misja ofensywna

Bayraktar TB2 to taktyczny bezzałogowy statek powietrzny o średniej wysokości i długiej wytrzymałości (MALE), zdolny do prowadzenia misji wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR) oraz ataków zbrojnych. Jak informowaliśmy już wcześniej, dron swoimi rozmiarami przypomina niewielki samolot. Rozpiętość jego skrzydeł to aż 12 metrów, a długość 6,5 metra. Szacuje się, że samolot może pozostawać w powietrzu ponad dobę.