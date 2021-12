Ukraina rejestruje kobiety zdolne do walki. Zmieniły się zasady poboru do wojska

Zgodnie z nowymi przepisami Ukrainki w wieku od 20 do 40 lat mogą być zmobilizowane do służby wojskowej jako zwykli żołnierze, a od 20 do 50 lat do służby w charakterze oficerów. Uwzględnione są również zwolnienia z obowiązku pełnienia służby w przypadku niektórych kobiet z dziećmi, studentek studiów stacjonarnych i doktoranckich.