Ukraina pokazała nowy samolot bezzałogowy Sokół-300. Wkrótce testy w powietrzu

Ukraińskie biuro projektowe KB Łucz zaprezentowało nowy samolot bezzałogowy Sokół-300. Premiera maszyny miała się odbyć podczas wystawy Arms and Security 2020 w Kijowie, jednak z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. Prezentacja pełnowymiarowego modelu bezzałogowca rozpoznawczo-uderzeniowego odbyła się w zakładach "Wizar", w Wiszniewie pod Kijowem.

Maksymalna masa startowa samolotu wynosi od 1 130 do 1 225 kg, w zależności od zastosowanej jednostki napędowej (silniki turbinowe: MS-500W, I-450T firmy lub czterocylindrowy Rotax 914 z turbodoładowaniem). Masa własna waha się między 420 kg i 535 kg .

Maszyna w zależności od konfiguracji jest w stanie osiągnąć prędkość od 210 do 580 kilometrów na godzinę. Jej maksymalny udźwig to 300 kilogramów, co umożliwia przenoszenie pocisków kierowanych Barier-W lub innego typu uzbrojenia. Długość kadłuba samolotu wynosi 8,57 metra, natomiast jego rozpiętość skrzydeł 14 metrów.